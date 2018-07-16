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Sinema>  Sinema Haberleri
16 Temmuz 2018 23:36

Zirvedeki isim Otel Transilvanya 3

Sinemaseverler bu hafta sonu Otel Transilvanya 3’e koştu.

Ant-Man and the Wasp’ın zirve keyfi kısa sürdü. Bu hafta vizyona giren Otel Transilvanya 3, 104.497 izleyiciyle gişe listesinin zirvesine oturdu. Listenin ikinci sırasında Dwayne Johnson’lı Gökdelen yer alıyor. Türkiye’de hatırı sayılır bir kitlesi olan Johnson’ın başrolünü üstlendiği filme 90.928 adet bilet kesildi. Listenin üçüncü sırasında 67.570 izleyiciyle Ant-Man and the Wasp yer alırken, onu bu hafta vizyona giren yerli korku yapımı Kapalak Kızı izledi. Kapalak Kızı filmine bu hafta sonu 37.751 bilet kesildi. Beşinci sırada vizyondaki altıncı haftasını dolduran Jurassic World: Yıkılmış Krallık yer alıyor. Hafta sonu tercihini Jurassic World’den yana kullananların sayısı ise 15.439.


Son 5’te ise izleyici rakamlarına göre;vizyonda beşinci haftasını geride bırakan Ocean's 8, yerli korku filmi Üç Harfliler: Beddua, haftanın yeni filmlerinden Dehşet Yolu, Kaçış Planı 2: Hades ve Terminal yer alıyor.

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