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Sinema>  Sinema Haberleri
23 Temmuz 2018 16:34

Zirvenin sahibi değişmedi

Gişede zirvenin adı Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili (Hotel Transylvania 3: Summer Vacation) oldu.

Geçtiğimiz hafta vizyona giren ve girdiği gibi gişe listesinin zirvesine yerleşen Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili (Hotel Transylvania 3: Summer Vacation), vizyonun ikinci haftasında da liderliği bırakmadı. Animasyon filme hafta sonu 64.143 bilet kesildi. İkinci sırada Dwayne Johnson'lu Gökdelen filmi yer aldı. Nefes nefese aksiyon sunan Gökdelen filmini 56.734 kişi tercih ederken, onu 50.357 kişiyle korku-aksiyon filmi İlk Arınma Gecesi (The First Purge) takip etti. Dördüncü sırada bu hafta vizyona giren yerli komedi Eski Köye Yeni Adet filmi yer alıyor. Ferit Karahan ile Gülistan Acet'in yönetmenliğini üstlendiği komedi filmine hafta sonu 43.659 bilet kesildi. Beşinci sırada ise, 40.836 izleyiciyle vizyondaki üçüncü haftasını dolduran Ant-Man ve Wasp (Ant-Man and the Wasp) yer aldı.

Son 5’te ise izleyici rakamlarına göre; yerli korku filmi Kapalak Kızı, Javier Bardem ile Penelope Cruz ikilisinin başrollerini paylaştığı Pablo Escobar'ı Sevmek (Loving Pablo), bu hafta vizyona giren müzikal komedi Mamma Mia! Yeniden Başlıyoruz (Mamma Mia! Here We Go Again), dokuzuncu sırada Keanu Reeves'li Sibirya ve onuncu sırada yerli korku filmi Üç Harfliler: Beddua yer alıyor.

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