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13 Ağustos 2018 09:10

Zirvenin yeni sahibi The Meg

Tüm dünyada aynı anda vizyona giren The Meg (Meg: Derinlerdeki Dehşet) ABD gişesinin yeni lideri oldu.


ABD gişe listelerinde bu hafta lider değişti. Jason Statham’ın tarih öncesi bir köpekbalığıyla uğraştığı Meg: Derinliklerdeki Dehşet (The Meg) filmi hafta sonu 44 buçuk milyon dolar hasılat elde ederek, listenin zirvesine oturdu. Tom Cruise’lu Mission: Impossible – Yansımalar (Mission: Impossible – Fallout) hafta sonu kazancına 20 milyon dolar daha ekleyerek ikinci sıraya geçti. Üçüncü sırada yaklaşık 12 buçuk milyon dolarlık hasılatıyla Disney’in Christopher Robin’i yer aldı. Ülkemizde Ekim ayında Uzun Kabus adıyla vizyona girmesi planlanan Slender Man 11,325,000 dolarla dördüncü sırada yer alırken, başarılı yönetmen Spike Lee imzalı Karanlıkla Karşı Karşıya (BlacKkKlansman) 11 milyon dolara yakın hasılatıyla listenin beşinci sırasında yer aldı.


Son 5’te ise hasılat gelirlerine göre; Beni Satan Casus (The Spy Why Dumped Me), Mamma Mia! Here We Go Again, Adalet 2 (The Equalizer 2), Hotel Transylvania 3 ve Ant-Man and The Wasp filmleri yer aldı.


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