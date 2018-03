Ziyaretçiler: Gece Avı Filmi Eleştirisi

Ziyaretçilerin Nedensiz Şiddeti Devam Ediyor

2008’de The Strangers adlı ilk filmiyle sinema dünyasına adım atan yönetmen Bryan Bertino, çocukluğunda yaşadığı bir olaydan esinlendiğini iddia ettiği bu filmini birçok korku/gerilim filminde gördüğümüz ‘gerçek bir olaya dayanmaktadır’ ibaresiyle beraber sunmuştu. Liv Tyler ve Scott Speedman’ın başrollerini üstlendiği ilk film, düşük bütçeyle kotarılan, büyük çoğunluğu evin içerisinde geçen, üç maskeli saldırgan tarafından nedensiz şekilde terörize edilen bir çiftin mücadelesini ele alıyordu. On yıl aradan sonra gelen, Johannes Roberts yönetmenliğindeki bu yeni filmin önceki filmden çok da farklı bir yapısı olduğunu söylemek mümkün değil.

The Strangers: Prey at Night, gidişat konusunda ilk filmin kurgusal ilerleyişini temel alıyor. İlk filmde aralarının neden bozuk olduğuna bir türlü anlam veremediğimiz, geçmişlerini merak etmemize rağmen haklarında pek bir bilgi verilmediği için bir türlü derinleşemeyen ana karakterlerimizin 15 dakika boyunca atışmalarını izliyorduk. Yeni filmde ise dört kişilik bir çekirdek ailenin yeni bir eve taşınmasını, çocuklardan birinin ‘çok büyük bir hata’ yaptığını dile getirerek adeta ‘istenmeyen evlat’ muamelesi gördüğünü fakat bunun nedenlerinin yine filmin başında ya da sonunda açıklanmadığı bir yapıyı izliyoruz. Maskeli saldırganların eve gelip kapıyı ilk tıkladıkları anın her iki filmde de ana karakterlerin cinsel anlamda yakınlaştıkları esnaya denk gelmesi filmin muhafazakâr kodları hakkında bir fikir veriyor. Ek olarak ikinci filmde bu ‘kapı tıklama’ anı cinsellik haricinde iki karakterin bir evde viski şişesi bulup içmeye karar verdikleri anda da vuku buluyor.

İlk filme gelen olumsuz eleştirilerin en büyük hedefi filmdeki maskeli saldırganların bir amacının bulunmaması, her şeyin nedensiz bırakılmasıydı. İkinci film de adeta dalga geçer gibi bu yapıyı devam ettirmekte bir sorun görmüyor. Her iki filmde de defalarca karakterlere söylettirilen ‘Bunu bize neden yapıyorsunuz?’ cümlesi kuşkusuz izleyicinin en merak ettiği soru. Yönetmen de bunun bilincinde olduğu için bu soruyu karakterlere defalarca sorduruyor ve maskeli saldırganlara tek kelimeyle yanıt verdiriyor. İlk filmde olduğu gibi ‘Çünkü evdeydiniz.’ ya da yeni filmde olduğu gibi ‘Neden olmasın?’ cevapları yine hikâyeye bir şey katmıyor. Elbette şiddetin nedenli ya da nedensiz olduğu bir sürü film çekilebilir lakin karşımızda Haneke’nin Funny Games’i gibi ciddiye alınacak veya üzerine ‘nedensiz şiddet’ konusunda tezler yazılacak bir film yok. Her iki filmde de ana karakterleri üzerinde bir gizem yaratmasına rağmen onları derinleştirmeyen, saldırganların eylemlerinin nedenini tek kelimeye indirgeyerek güya üzerine okuma yapmamızı isteyen, kapı çaldığında söylenen ‘Tamara evde mi?’ cümlesindeki Tamara’nın kim olduğuna dair bilgi vermeyen bir senaryoyla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla neden - sonuç ilişkisini bu denli önemsemeyip sadece karakterler arası kaçma-kovalamacaya odaklanan senaryo bir noktadan sonra çeşitli mantık hatalarını da beraberinde getiriyor. Bir sahne öncesinde karakterin elinde mevcut olan silahın bir sonraki sahnede nereye kaybolduğu ya da ana karakterlerin hikâyeye sonradan dâhil olan bazı karakterlerin cebinden telefonunu almayı niye denemediği gibi tutarsızlıklarla karşılaşabiliyoruz.

The Strangers: Prey at Night, ilk filmi beğenenlerin genel olarak memnun ayrılabileceği, olaylara bir ‘neden’ arayanların ise yine tatmin olmayacağı bir devam filmi. Maskeli saldırganlar konseptiyle ve devam filminin gelmesiyle bir ‘seri’ halini alarak The Purge serisinin izinden giden The Strangers, bağlı kalmayı tercih ettiği nedensizlik ilkesini devam ettirdiği takdirde onun kadar başarılı olamayacaktır.

Puan: 4/10

HALİL İBRAHİM SAĞLAM