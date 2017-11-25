Zoe Saldana 'Gamora'ya dönüştü





Ünlü oyuncu Zoe Saldana, Avengers: Infinity War filmi için makyaj koltuğuna oturdu ve dört saat süren bir çalışmanın ardından Gamora karakterine büründü.



39 yaşındaki oyuncu Instagram hesabından iki ayrı fotoğraf yayınlayarak bu anları hayranlarıyla paylaştı.



39 yaşındaki oyuncu Instagram hesabından iki ayrı fotoğraf yayınlayarak bu anları hayranlarıyla paylaştı.



Saldana'nın geçtiğimiz aylarda paylaştığı videoda "Gamora"ya dönüşüm süreci ayrıntılarıyla görülebiliyor.







Zoe Saldana, daha önce yaptığı açıklamada filmle ilgili ipucu vermekten kaçınmış ancak bizleri pek çok sürprizin beklediğini söylemişti.



Saldana'nın geçtiğimiz aylarda paylaştığı videoda "Gamora"ya dönüşüm süreci ayrıntılarıyla görülebiliyor.Zoe Saldana, daha önce yaptığı açıklamada filmle ilgili ipucu vermekten kaçınmış ancak bizleri pek çok sürprizin beklediğini söylemişti.



Öte yandan Gamora karakterinin biyomekanik kız kardeşi Nebula'ya hayat veren oyuncu Karen Gillan da Eylül ayında sosyal medya hesabından bir video paylaşmış ve Nebula'nın makyaj sürecini gözler önüne sermişti.



