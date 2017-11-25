Zoe Saldana 'Gamora'ya dönüştü

39 yaşındaki oyuncu Instagram hesabından iki ayrı fotoğraf yayınlayarak bu anları hayranlarıyla paylaştı.
Saldana'nın geçtiğimiz aylarda paylaştığı videoda "Gamora"ya dönüşüm süreci ayrıntılarıyla görülebiliyor.
Zoe Saldana, daha önce yaptığı açıklamada filmle ilgili ipucu vermekten kaçınmış ancak bizleri pek çok sürprizin beklediğini söylemişti.
Öte yandan Gamora karakterinin biyomekanik kız kardeşi Nebula'ya hayat veren oyuncu Karen Gillan da Eylül ayında sosyal medya hesabından bir video paylaşmış ve Nebula'nın makyaj sürecini gözler önüne sermişti.
Tüm Marvel Sinematik Evreni'nin bir araya geleceği Avengers: Infinity War filminin yönetmenliğini Anthony Russo ve Joe Russo kardeşler üstleniyor.
Avengers: Infinity War, 27 Nisan 2018'de vizyona girecek.