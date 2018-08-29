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Sinema>  Sinema Haberleri
29 Ağustos 2018 16:58

Zor işleri onlara bırakın!

Aksiyon sahneleriyle yürekleri ağza getiren birçok ünlü yıldızın birer dublörü olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Ama onları hiç yan yana gördünüz mü?


Sinema sektörünün gerçek kahramanları, zor işlerin aranan insanları; Dublörler! Filmleri daha gerçekçi hale getirmek için zorlu sahnelerde kimi zaman hayatları pahasına başrol oyuncusunun yerine rol almak için soyunurlar. Filmin başrol oyuncuları alkışı bol bol toplarken onları genellikle unutuyoruz. İşte Hollywood'un bilmediğiniz gerçek kahramanları...


Regina King


Southland dizisinde Dedektif Lydia Adams rolünde Regina King’in dublörlüğünü Dartenea Bryant yapıyordu.



Jonny Deep


Karayip Korsanları serisinde zor sahnelerde Christopher Leps, Jonny Depp’in imdadına yetişiyordu.



Jackie Chan


Filmlerinde genelde dublör kullanmamasıyla anılan Jackie Chan de kimi zamanlar dublör yardımı alan aktörlerden.



Brad Pitt


Brad Pitt ve dublörü Domonkos Pardanyi The Counselor filminin setinden.



Chris Hemsworth


Yakışıklı aktör Chris Hemsworth ve ikiz dublörü Bobby Holland Hanton, Thor setinden.



Daniel Craig


Karizmatik aktör Daniel Craig James Bond serisinde çıtayı yüksek tuturak En İyi Dublör Performansı ödülü olan Ben Cooke ile birlikte çalıştı.



Mark Ruffalo


Sempatik aktör Mark Ruffalo, çok sevilen Now You See Me filminde dublör olarak Anthony Molinari ile çalıştı.



Andrew Garfield


The Amazing Spider-Man 2 filminde genç oyuncu Andrew Garfield yerine zorlu sahnelerde William R. Spencer yer aldı.



Colin Firth


Colin Firth ve dublörü Rick English, Kingsman: Gizli Servis setinde.



Léa Seydoux


Léa Seydoux ve dublörü Gemita Samarra, James Bond serisinin Spectre filminin setinde.



Chris Pratt


Chris Pratt ve dublörü Tony Mcfarr Galaksinin Koruyucuları 2 setinde.



Mark Wahlberg


Zorlu aksiyon filmlerinin adamı Mark Wahlberg, Transformers: Kayıp Çağ setinde Dan Mast ile çalıştı.



Dwayne Johnson


Pain and Gain filminde Tanoai Reed, Dwayne Johnson’un dublörlüğünü yaparak bazı sahnelerde yer aldı.



Tom Cruise


2010 yapamı Knight and Day filminde Tom Cruise, dublör olarak ona çok benzeyen Casey O'Neill ile çalıştı.



Reese Witherspoon


Reese Witherspoon,şimdiye kadar 5 filminde Marilee ilebirlikte çalıştı. Witherspoon, şimdi Big Little Lies dizisinde de Marilee ile birlikte çalışıyor.




Cara Delevingne


Suicide Squad: Gerçek Kötülerfilminde boy gösteren manken Cara Delevingne zorlu sahneleri dublörü Tara Macken’e bıraktı.



Harrison Ford


Efsanevi Indiana Jones serisinde Harrison Ford’a dublör olarak Vic Armstrong eşlik etti.




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