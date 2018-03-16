Etikete Göre Haberler:
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Seyirci 'Kar' dedi!
!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin yeni bölümü !f Yeni’de gösterilen 7 film, bu yıl ilki verilen !f Yeni Seyirci Ödülü için yarıştı
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Müjde Ar !f İstanbulda olacak
17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin merakla beklenen etkinliklerinden biri de “Hayatın Yırtıldığı Yer: Müjde Ar” adlı sohbet olacak.
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Ara Güler'in filmi !f İstanbul'da olacak
Ara Güler’in Yönettiği tek film olan Kahramanın Sonu, Yeşim Ustaoğlu’nun sunumuyla !f İstanbul’da olacak!
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!f İstanbul ön satışları başlıyor!
Yılın en iddialı filmlerinin gösterildiği !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali indirimli ön satışları yarın başlıyor
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Rıza Kocaoğlu'ndan !f sürprizi!
!f 2018 Bağımsız Filmler Festivali'nin reklam filmi yayınlandı. Bu yıl reklam filmine Rıza Kocaoğlu'nun seslendirmesi eşlik etti
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!f yepyeni bir ödülle geliyor
15 Şubat’ta başlayacak 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, bu yıl yeni bir bölüm ve ödülle geliyor
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2018 !f İstanbul'da Oscar rüzgarı
17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali programından 6 film, Oscar’larda toplam 18 dalda adaylık kazandı.
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!f programında olup vizyona da girmesi beklenen filmler
!f İstanbul bitince, vizyona girse keşke...
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!f İstanbul'da bu filmleri kaçırmayın
!f İstanbul, 18 Şubat’ta İstanbul’da başlıyor.
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Aşk bitti...
!f İstanbul’un ön bilet satışlarında son durum...
Son Haberler
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Nuri Alço, Vallahi Hortladı filmiyle beyazperdede
Vallahi Hortladı 20 Nisan'da sinemalarda
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Velayet/Custody Film Eleştirisi
Dünyanın herhangi bir yerinde kadın olmak...
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23 Mart haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta vizyona giren filmler arasında Pasifik Savaşı: İsyan, Bordo Bereliler 2: Afrin ve Çocuklar Sana Emanet öne çıkıyor.
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Grinç'ten dublajlı fragman geldi
Yılbaşından nefret eden yeşil dostumuzdan haberler var