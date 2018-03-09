Etikete Göre Haberler:
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Seyirci 'Kar' dedi!
!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin yeni bölümü !f Yeni’de gösterilen 7 film, bu yıl ilki verilen !f Yeni Seyirci Ödülü için yarıştı
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Müjde Ar !f İstanbulda olacak
17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin merakla beklenen etkinliklerinden biri de “Hayatın Yırtıldığı Yer: Müjde Ar” adlı sohbet olacak.
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Ara Güler'in filmi !f İstanbul'da olacak
Ara Güler’in Yönettiği tek film olan Kahramanın Sonu, Yeşim Ustaoğlu’nun sunumuyla !f İstanbul’da olacak!
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!f İstanbul ön satışları başlıyor!
Yılın en iddialı filmlerinin gösterildiği !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali indirimli ön satışları yarın başlıyor
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Rıza Kocaoğlu'ndan !f sürprizi!
!f 2018 Bağımsız Filmler Festivali'nin reklam filmi yayınlandı. Bu yıl reklam filmine Rıza Kocaoğlu'nun seslendirmesi eşlik etti
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!f yepyeni bir ödülle geliyor
15 Şubat’ta başlayacak 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, bu yıl yeni bir bölüm ve ödülle geliyor
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2018 !f İstanbul'da Oscar rüzgarı
17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali programından 6 film, Oscar’larda toplam 18 dalda adaylık kazandı.
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!f programında olup vizyona da girmesi beklenen filmler
!f İstanbul bitince, vizyona girse keşke...
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!f İstanbul'da bu filmleri kaçırmayın
!f İstanbul, 18 Şubat’ta İstanbul’da başlıyor.
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Aşk bitti...
!f İstanbul’un ön bilet satışlarında son durum...
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.