Etikete Göre Haberler:
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Bizi Hatırla’nın vizyon tarihi belli oldu
Türk sinemasının başarılı yönetmeni Çağan Irmak’ın merakla beklenen yeni sinema filmi ‘‘Bizi Hatırla’’, 23 Kasım’da vizyona giriyor.
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Çağan Irmak’ın yeni filminden ilk fragman yayınlandı
Çağan Irmak imzalı "Bizi Hatırla"dan ilk fragman gün yüzüne çıktı.
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Çağan Irmak'ın yeni filmi geliyor!
Beni Hatırla'nın vizyon tarihi belli oldu
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Çocuklar Sana Emanet Filmi Eleştirisi
Kabuslar Evi’nin vasat bir bölümü gibi...
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23 Mart haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta vizyona giren filmler arasında Pasifik Savaşı: İsyan, Bordo Bereliler 2: Afrin ve Çocuklar Sana Emanet öne çıkıyor.
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Çağan Irmak'ın yeni filmi geliyor
Merakla beklenen film Çocuklar Sana Emanet, 23 Mart'ta vizyonda!
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Çağan Irmak'ın yeni filminden ilk görüntüler
Çocuklar Sana Emanet filminden ilk teaser yayınlandı.
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Bu hafta 5 yeni film vizyonda!
Çağan Irmak'ın yeni filmi Benim Adım Feridun, yılın bilim kurgusu Geliş ve Viggo Mortensen'li Kaptan Fantastik, haftanın öne çıkan filmleri.
Son Haberler
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Olay sahnelerin olduğu filmden poster geldi
Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.
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Söylentilere son noktayı koydu
Güzel oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi Suspiria'nın galası için Londra'daydı.
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Emma Watson aradığı aşkı buldu
İngiliz oyuncu Emma Watson yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
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Çetenin yeni üyesi
Vizyona girmesine az bir zaman kala Organize İşler 2’den Taklacı Ziya karakteri gün yüzüne çıktı.