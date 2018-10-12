Etikete Göre Haberler:
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Çağatay Ulusoy çok üzüldü!
Çağatay Ulusoy'un Netflix için çekilen Hakan: Muhafız (The Protector) dizisinin bazı sahneleri beğenilmedi ve bu nedenle yayın tarihi ertelendi.
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Çağatay Ulusoy Hollywood yolcusu
Çağatay Ulusoy, Hollywood projesine imza atmak için önceki gün ABD'ye uçtu.
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Sezen Aksu 'Delibal' için şarkı yazdı
Çağatay Ulusoy filmde 'Mutlu Sonsuz' şarkısını seslendirdi.
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Çağatay Ulusoy'un Delibal filmindeki sahneler merak uyandırdı
Çağatay Ulusoy ve Leyla Lydia Tuğutlu’nun başrollerinde olduğu Delibal filminin fragmanı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Çağatay Ulusoy ve Leyla Lydia Tuğutlu’nun Delibal filmindeki sevişme sahnesi 100 bin kez tıklandı.
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Delibal'dan ilk fragman yayınlandı
Başrolde Çağatay Ulusoy ve Leyla Lydia Tuğutlu var.
Son Haberler
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Olay sahnelerin olduğu filmden poster geldi
Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.
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Söylentilere son noktayı koydu
Güzel oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi Suspiria'nın galası için Londra'daydı.
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Emma Watson aradığı aşkı buldu
İngiliz oyuncu Emma Watson yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
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Çetenin yeni üyesi
Vizyona girmesine az bir zaman kala Organize İşler 2’den Taklacı Ziya karakteri gün yüzüne çıktı.