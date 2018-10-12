Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.

Başrolde Çağatay Ulusoy ve Leyla Lydia Tuğutlu var.

Çağatay Ulusoy ve Leyla Lydia Tuğutlu’nun başrollerinde olduğu Delibal filminin fragmanı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Çağatay Ulusoy ve Leyla Lydia Tuğutlu’nun Delibal filmindeki sevişme sahnesi 100 bin kez tıklandı.

Çağatay Ulusoy'un Netflix için çekilen Hakan: Muhafız (The Protector) dizisinin bazı sahneleri beğenilmedi ve bu nedenle yayın tarihi ertelendi.

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