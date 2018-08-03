Etikete Göre Haberler:
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Cesur Türk oyuncular
Türk sinemasının son dönemlerinde rol aldıkları cesur sahnelerle adından söz ettiren isimleri mercek altına aldık.
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+18 Türk filmi ''Çekmeceler'' vizyonda!
Dram türündeki film Çekmeceler 6 Mart 2015'te vizyonda. Cinselliğin ön plana çıktığı Çekmeceler filmine +18 yaş sınırı getirildi. Ece Dizdar, Tilbe Saran , Taner Birsel , Nilüfer Açıkalın oynadığı çekmeceler filminin yönetmeniği M. Caner Alper'e ve Mehmet Binay'a ait.
Son Haberler
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10 Ağustos vizyona giren filmler
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 10 film vizyona girecek.
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Belçim Bilgin sınırları aştı
Belçim Bilgin, dünyaca ünlü isimlerle aynı filmde yer aldı.
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Ünlü yönetmenden gündem yaratacak sözler
Fransız basınına konuşan Nuri Bilge Ceylan'dan dikkat çeken sözler.
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Müslüm filminin senaristleri konuştu
Bu yılın merakla beklenen filmi MÜSLÜM’ün senaryosunu, edebiyatımızın güçlü kalemlerinden Hakan Günday’la birlikte Gürhan Özçiftçi kaleme aldı.