Etikete Göre Haberler:
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Spider-Man: Far From Home filminde sürpriz isim
Türk asıllı Alman aktör Numan Acar, Spider-Man: Far From Home filminin kadrosuna dahil oldu.
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Spider Man 2 resmi ismi belli oldu!
Örümcek-Adam: Eve Dönüş'ün merakla beklenen devam halkası resmi ismine kavuştu
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Spider-Man Homecoming'ten ilk fragman geldi
Merakla beklenen Spider-Man: Homecoming'ten ilk fragman yayınlandı.
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Disney yıldızı Zendaya, Mary Jane oluyor
Mart ayında Spider-Man: Homecoming'in kadrosuna katıldığı açıklanan Zendaya'nın rolü belli oldu. Genç yıldız Mary Jane Watson'u canlandıracak.
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Spider Man, Harry Potter'a benzeyebilir
Kevin Feige, Spider-Man devam filmlerinin, Harry Potter formatında çekilebileceğini açıkladı. Peki nasıl?
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En iyi Türk süper kahramanlar
Türk sineması Yarasa Adam Bedmen’den Süper Adam’a müthiş karakterlerle dolu.
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Örümcek Adam'ın kostüm tarihi
İşte size, her yeni filmle birlikte farklılık gösteren Örümcek Adam'ın kostüm galerisi…
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Spider-Man (2017 reboot) – bilmek istedikleriniz
Oyuncular, yönetmen, hikaye...
Son Haberler
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Spider-Man: Far From Home filminde sürpriz isim
Türk asıllı Alman aktör Numan Acar, Spider-Man: Far From Home filminin kadrosuna dahil oldu.
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Kısalar Beyoğlu Sineması’nda başlıyor!
Beyoğlu Sineması’nda yerli kısa film seçkilerine ve söyleşilere yer verecek olan kısa film gösterimleri başlıyor.
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Bollywood sineması, açık havaya taşınıyor!
Hint sinemasının beş önemli yapımı, Şişli Belediyesi ve Hindistan Konsolosluğu iş birliğinde Nişantaşı Sanat Parkı’nda gösterilecek.
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Küçük Bir Rica'dan yeni poster
Başrollerini Anna Kendrick ve Blake Lively’nin paylaştığı Küçük Bir Rica (A Simple Favor)’dan yeni bir poster yayınlandı.