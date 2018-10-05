Etikete Göre Haberler:
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Maz Kanata nasıl yaratıldı?
Maz Kanata'nın yaratım sürecine ait yeni görseller yayınlandı.
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Ak Yürüyenler nasıl yaratıldı?
Ak Yürüyenler'in makyaj ve yaratım sürecini ayrıntılarıyla anlatan kamera arkası görüntüleri yayında...
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5 Ekim vizyona girecek filmler
Sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 8 film vizyona girecek.
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Ünlülerin yakın çekim fotoğrafları hayrete düşürdü
Beyazperdede televizyonlarda hayranlıkla izlediğimiz ünlü isimlerin yakın çekim fotoğraflarını gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız!
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Müslüm filminin afişi yayınlandı
Müziğin efsane ismi Müslüm Gürses’in hayatını güçlü prodüksiyon, etkileyici bir sinematografiyle beyazperdeye aktaran Müslüm filminin afişi yayınlandı.
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Rambo 35 yıl sonra kovboy olarak geliyor
Sinema tarihinin en iddialı karakterlerinden Sylvester Stallone'nin canlandırdığı Rambo, beşinci filmle geri dönüyor.