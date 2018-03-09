Etikete Göre Haberler:
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Özgürlüğün Elli Tonu gişede liderliği aldı
Fifty Shades serisinin üçüncü ve son filmi Özgürlüğün Elli Tonu (Fifty Shades Freed), açılış hafta sonunda elde ettiği $38,8 milyonla Box Office ABD'nin zirvesine yerleşti
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Merakla beklenen Özgürlüğün Elli Tonu vizyonda!
Bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor. Serinin üçüncü filmi olan Özgürlüğün Elli Tonu, sevgililer gününe özel yine 14 şubat haftasında vizyonda olacak
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Özgürlüğün Elli Tonu'ndan Türkçe altyazılı fragman
Film, 9 Şubat'ta vizyona girecek.
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.