Galada en dikkat çeken isim Rihanna oldu.

Bu hafta vizyonda 9 yeni film var

Yıllardır devam eden müzik dünyası ile sinema sektörünün işbirliği sürüyor. İçlerindeki sinema aşkına 'dur' diyemeyen sanatçılar, bir bir setlere transfer oluyor.

Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.