Etikete Göre Haberler:
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Küçük Bir Rica'dan yeni poster
Başrollerini Anna Kendrick ve Blake Lively’nin paylaştığı Küçük Bir Rica (A Simple Favor)’dan yeni bir poster yayınlandı.
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Zirvedeki isim Otel Transilvanya 3
Sinemaseverler bu hafta sonu Otel Transilvanya 3’e koştu.
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Ant-Man and the Wasp zirvede!
Box Office Türkiye rakamlarına göre Ant-Man and the Wasp, ABD'de olduğu gibi Türkiye'de de gişenin lideri oldu.
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Jurassic World: Fallen Kingdom yine gişe lideri
Jurassic World: Fallen Kingdom, üst üste üçüncü kez Box Office Türkiye hafta sonu gişe lideri oldu
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22 Haziran haftası vizyon filmleri
Bu hafta vizyona 8 yeni film giriyor.
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Bugün Dünya Star Wars günü!
4 Mayıs tarihi dünya genelinde Star Wars Günü olarak kutlanıyor
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Kar Filmi Eleştirisi
Gelsin hayat bildiği gibi...
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Öldürme Arzusu/Death Wish Filmi Eleştirisi
Hayat Kurtaran Azrail’in adalet arayışı...
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Sundance ödüllü Türk filmi Kelebekler'den teaser
Filmde Bartu Küçükçağlayan, Serkan Keskin, Ezgi Mola ve Ercan Kesal gibi isimler var.
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2018 Altın Ayı ödülünün sahibi belli oldu
68. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin büyük ödülü olan Altın Ayı, Romen Yönetmen Adina Pintilie'nin "Dokunma Bana" (Touch Me Not) adlı filmine verildi.
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Aksiyon dolu bir klip geldi!
Çok sevilen film serisi Taxi'nin yeni filminden ilk teaser yayınlandı
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Yıldız oyunculardan kurulu kadro!
Motherless Brooklyn” kadrosuna Bruce Willis ve Alec Baldwin gibi yıldız oyuncularda katıldı
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Submission'dan fragman yayınlandı
Stanley Tucci’nin başrolünde olduğu Submission’dan fragman yayınlandı
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Hz. İsa filminden devam halkası geliyor!
3 dalda Oscar adayı olan Tutku: Hz. İsa’nın Çilesi'nin devam halkası geliyor
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Beni Adınla Çağır'dan Türkçe altyazılı fragman yayınlandı
Festivallerin gözde filmlerinden ve geçtiğimiz senenin en iddialı filmlerinden Beni Adınla Çağır'dan Türkçe altyazılı fragman yayınlandı
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Amerikan Sinema Kurgucuları ödülleri sahiplerini buldu
Yılın en iyi kurgulanmış filmlerinin ve dizilerinin sahipleri 2018 Amerikan Sinema Kurgucuları ödüllerinde buluştu
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Ünlü isimler galada buluştu
BluTV’nin yeni dizisi “Dudullu Postası” için önceki akşam gala yapıldı. Trump Towers’taki gösterime dizi ekibi tam kadro katıldı.
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Onur Ünlü'nün yeni dizisinin yayın tarihi ne zaman?
Başrollerinde Hazar Ergüçlü ve Taner Ölmez'in yer aldığı Onur Ünlü yapımı ne zaman yayın hayatına başlayacak?
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Hazar Ergüçlü ve Taner Ölmez yeniden beraber!
Beraber rol aldıkları Med-Cezir dizisinde oldukça beğeni toplayan ikili yine aynı projede yer alacaklar.
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Büyü dünyası genişliyor, Fantastik Canavarlar'ın ikinci filmi geliyor
Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları ile ilgili filmin yönetmeni yeni açıklamalarda bulundu.
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Mutluluk Zamanı'nın afişi yayınlandı
Film 10 Kasım'da vizyona girecek.
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Mutluluk Zamanı'ndan ilk fragman
Film 10 Kasım'da vizyona girecek.
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Star Wars setindeki büyük karmaşa
Star Wars filmlerinin setlerinde insanların başına gelen akıl almaz olaylar.
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2016'nın gişe şampiyonları
Bu sene hangi film gişede ne yaptı?
Son Haberler
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Spider-Man: Far From Home filminde sürpriz isim
Türk asıllı Alman aktör Numan Acar, Spider-Man: Far From Home filminin kadrosuna dahil oldu.
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Kısalar Beyoğlu Sineması’nda başlıyor!
Beyoğlu Sineması’nda yerli kısa film seçkilerine ve söyleşilere yer verecek olan kısa film gösterimleri başlıyor.
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Bollywood sineması, açık havaya taşınıyor!
Hint sinemasının beş önemli yapımı, Şişli Belediyesi ve Hindistan Konsolosluğu iş birliğinde Nişantaşı Sanat Parkı’nda gösterilecek.
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Küçük Bir Rica'dan yeni poster
Başrollerini Anna Kendrick ve Blake Lively’nin paylaştığı Küçük Bir Rica (A Simple Favor)’dan yeni bir poster yayınlandı.