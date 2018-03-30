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Yönetmen Wes Craven hayatını kaybetti
Elm Sokağında Kabus'un yönetmeni Wes Craven hayatını kaybetti.
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Çığlık 4 geliyor!
Peki filmin oyuncu kadrosunda kimler olacak?
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Scarlett Johansson, JoJo Rabbit'te başrol oynayacak
Film 2. Dünya savaşını konu alıyor.
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Çiçero filminden yeni fragman
Casus filmi Çiçero'dan beklenen fragman yayınlandı