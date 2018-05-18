Etikete Göre Haberler:
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Bu hafta 6 yeni film vizyonda!
Serinin yeni filmi Çakallarla Dans 4, haftanın öne çıkan yerli filmi. Pastoral Amerika ve Savaş Çağrısı ise atlanmaması gereken seçenekler.
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Deadpool 2 Film Eleştirisi
Bu devam filminde kahkaha garanti!
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Hürkuş: Göklerdeki Kahraman Uzakdoğu'ya açılıyor...
Cannes Film Festivali marketinde Ekşi Elmalar, Hürkuş: Göklerdeki Kahraman gibi yerli filmler Uzak Doğu'ya satıldı.
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71. Cannes Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu
Altın Palmiye, Japon yönetmen Hirokazu Koreeda imzası taşıyan Shoplifters filmine verildi.
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Nuri Bilge Ceylan imzalı Ahlat Ağacı bu akşam Cannes'da!
Festival, sosyal medya hesaplarında yönetmeni paylaştı