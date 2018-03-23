Dünyanın herhangi bir yerinde kadın olmak...

Kabuslar Evi’nin vasat bir bölümü gibi...

Akademi bazı oyuncuları görmüyor mu?

68. kez düzenlenen Emmy Ödülleri, en prestijli televizyon ödülü olma unvanını sürdürüyor. 18 kategoride birden ödüllerin dağıtılacağı tören öncesinde thaminler havada uçuşuyor.

Sinema tarihi içinde belli başlı yönleri ile en iyi veya en çok seviyesine çıkan isimler.

68. Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Game of Thrones, en iyi drama kategorisinin kazananı oldu.

Oscar adayları, 2017 yılının Ocak ayında açıklanacak. Ancak şimdiden dedikodular başladı. Bu 6 oyuncu, ilk Oscar adaylığına oldukça yakın.

Yılın en merakla beklenen ödülleri olan Oscar Ödülleri sahiplerini buldu.

Ewan McGregor, konuşmasında hem eşine hem de sevgilisine teşekkür etti, sosyal medya tepkisiz kalmadı.

Angelina Jolie, Jennifer Aniston ve Dakota Johnson'ın dahil olduğu ilginç görüntü ortaya çıktı.

Yılın en iyi kurgulanmış filmlerinin ve dizilerinin sahipleri 2018 Amerikan Sinema Kurgucuları ödüllerinde buluştu

Sinema dünyasının en büyük organizasyonlarından biri olan Oscar ödül törenine sayılı günler kaldı.

68. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin büyük ödülü olan Altın Ayı, Romen Yönetmen Adina Pintilie'nin "Dokunma Bana" (Touch Me Not) adlı filmine verildi.

Bu gece 90. kez gerçekleştirilecek olan Oscar ödül töreninde kimler büyük ödülleri alacak?

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