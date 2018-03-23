Etikete Göre Haberler:
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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90. Oscar kazananları belli oldu!
90. Oscar ödül töreni sona erdi. İşte kazananlar...
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90. Oscar yarışını kimler kazanacak?
Bu gece 90. kez gerçekleştirilecek olan Oscar ödül töreninde kimler büyük ödülleri alacak?
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2018 Altın Ayı ödülünün sahibi belli oldu
68. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin büyük ödülü olan Altın Ayı, Romen Yönetmen Adina Pintilie'nin "Dokunma Bana" (Touch Me Not) adlı filmine verildi.
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2018 Oscar ödül törenine az kaldı!
Sinema dünyasının en büyük organizasyonlarından biri olan Oscar ödül törenine sayılı günler kaldı.
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Ödüller sahiplerini buldu
70. Yazarlar Birliği Ödülleri sahiplerini buldu
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Oscar Adayı animasyon filminden fragman yayınlandı
"En İyi Animasyon" adayı "Pervane"den Türkçe altyazılı fragman geldi
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Amerikan Sinema Kurgucuları ödülleri sahiplerini buldu
Yılın en iyi kurgulanmış filmlerinin ve dizilerinin sahipleri 2018 Amerikan Sinema Kurgucuları ödüllerinde buluştu
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Oscar'da taciz şoku, sunuculuk yapmayacak
Cinsel tacizle suçlanan Casey Affleck, suçlamalardan dolayı sunuculuktan çekildi.
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O anın görüntüleri ortaya çıktı
Angelina Jolie, Jennifer Aniston ve Dakota Johnson'ın dahil olduğu ilginç görüntü ortaya çıktı.
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Ewan McGregor'un sözleri olay oldu
Ewan McGregor, konuşmasında hem eşine hem de sevgilisine teşekkür etti, sosyal medya tepkisiz kalmadı.
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75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
Fatih Akın, In The Fade adlı filmiyle En İyi Yabancı Film ödülünü kazandı.
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89. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
Yılın en merakla beklenen ödülleri olan Oscar Ödülleri sahiplerini buldu.
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Oscar'a Donald Trump gölgesi
Gecenin başlamasına saatler kala, Oscar Ödülleri'nde ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump üzerinden tartışmalar ve gerilim büyüyor.
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Oscar'ın hemen izlemeniz gereken kazanan ve kaybedenleri
Oscar Ödülleri yaklaşırken geçmiş yıllara bakmakta yarar var.
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Sundance film festivalinden tahminler
Sundance film festivalinde yarışacak filmlerden ödüle en yakın olanlarının listesi.
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2016'nın ödüllü filmleri
Bu sene ödülden ödüle koşan yapımlar.
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Bu sene ilk kez Oscar adayı olabilecek 6 oyuncu
Oscar adayları, 2017 yılının Ocak ayında açıklanacak. Ancak şimdiden dedikodular başladı. Bu 6 oyuncu, ilk Oscar adaylığına oldukça yakın.
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Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu
68. Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Game of Thrones, en iyi drama kategorisinin kazananı oldu.
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En iyiler, bol ödüllüler ve en çok çalışanlar
Sinema tarihi içinde belli başlı yönleri ile en iyi veya en çok seviyesine çıkan isimler.
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Emmy Ödülleri'nde favoriler belli!
68. kez düzenlenen Emmy Ödülleri, en prestijli televizyon ödülü olma unvanını sürdürüyor. 18 kategoride birden ödüllerin dağıtılacağı tören öncesinde thaminler havada uçuşuyor.
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Neden hala Oscar ödülleri yok?
Akademi bazı oyuncuları görmüyor mu?
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Oscar yarışında neredeyiz?
Oscar'a hangi filmlerimizi yolluyoruz?
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2016 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
Beklenen gün nihayet geldi, Oscar ödülleri sahiplerini buldu.
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