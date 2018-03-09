Etikete Göre Haberler:
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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O anın görüntüleri ortaya çıktı
Angelina Jolie, Jennifer Aniston ve Dakota Johnson'ın dahil olduğu ilginç görüntü ortaya çıktı.
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Ewan McGregor'un sözleri olay oldu
Ewan McGregor, konuşmasında hem eşine hem de sevgilisine teşekkür etti, sosyal medya tepkisiz kalmadı.
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SİYAD gecesinde buluşacaklar
Bu akşam düzenlenecek 47. SİYAD ödülleri gecesi Cem Yılmaz, Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan Doğulu gibi isimleri bir araya getirecek.
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Amber Heard Sean Penn ile birlikte mi?
Oyuncu Amber Heard'in usta oyuncu Sean Penn’le ilişki yaşadığı öne sürüldü.
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Gerçek Kesit: Manyak geliyor!
Onur Ünlü imzalı film merakla bekleniyor.
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16 Mart haftası yeni vizyon filmleri
Tomb Raider, Kaybedenler Kulübü Yolda ve Öldürme Arzusu öne çıkan filmlerden...
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.