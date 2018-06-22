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Spider Man 2 resmi ismi belli oldu!
Örümcek-Adam: Eve Dönüş'ün merakla beklenen devam halkası resmi ismine kavuştu
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Spider-Man Homecoming'ten ilk fragman geldi
Merakla beklenen Spider-Man: Homecoming'ten ilk fragman yayınlandı.
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Disney yıldızı Zendaya, Mary Jane oluyor
Mart ayında Spider-Man: Homecoming'in kadrosuna katıldığı açıklanan Zendaya'nın rolü belli oldu. Genç yıldız Mary Jane Watson'u canlandıracak.
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Spider Man, Harry Potter'a benzeyebilir
Kevin Feige, Spider-Man devam filmlerinin, Harry Potter formatında çekilebileceğini açıkladı. Peki nasıl?
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En iyi Türk süper kahramanlar
Türk sineması Yarasa Adam Bedmen’den Süper Adam’a müthiş karakterlerle dolu.
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Örümcek Adam'ın kostüm tarihi
İşte size, her yeni filmle birlikte farklılık gösteren Örümcek Adam'ın kostüm galerisi…
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Spider-Man (2017 reboot) – bilmek istedikleriniz
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Jurassic World: Fallen Kingdom yine gişe lideri
Jurassic World: Fallen Kingdom, üst üste üçüncü kez Box Office Türkiye hafta sonu gişe lideri oldu
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Mission: Impossible – Yansımalar ile ajan Ethan Hunt geri dönüyor!
Mission: Impossible – Yansımalar ülkemizde 27 Temmuz’da vizyona girecek.
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Spider Man 2 resmi ismi belli oldu!
Örümcek-Adam: Eve Dönüş'ün merakla beklenen devam halkası resmi ismine kavuştu