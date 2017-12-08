Etikete Göre Haberler:
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Öteki Taraf'tan ilk fragman
Film 8 Aralık 2017’de vizyona girecek.
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Bu hafta 7 yeni film vizyonda!
Merakla beklenen Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? ve İkinci Şans, haftanın filmleri.
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İkinci Şans'ın fragmanı yayınlandı
Özcan Deniz'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği İkinci Şans'tan ilk fragman yayınlandı.
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Özcan Deniz Sevimli Tehlikeli filmini anlattı
Kaderimin Yazıldığı Gün dizisiyle her hafta reyting rekorları kıran Özcan Deniz yeni filmi ''Sevimli Tehlikeli''yi anlattı. Sevimli Tehlikeli 6 Şubat'ta sinemalarda!
Son Haberler
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13 Nisan haftası vizyon filmleri
Bu hafta vizyona tam 10 yeni film giriyor.
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Zamanda Kırılmalar/A Wrinkle in Time vizyonu yaklaştı
Ava DuVernay yönetmenliğindeki fantastik filmin dublajlı fragmanını izleyelim.
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Fatih Akın'dan Kürk Mantolu Madonna uyarlaması!
Sabahattin Ali'nin çok satan eseri Kürk Mantolu Madonna'nın sinema uyarlaması bu yıl içerisinde çekilecek.
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James Franco yeniden yönetmen koltuğunda!
Future World'den yeni fragman yayınlandı.