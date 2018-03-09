Etikete Göre Haberler:
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İnanılmaz Aile'den ilk görüntüler!
Hazırlıkları uzun zamandır süren Pixar animasyonu Incredibles‘ın devam filmi 15 Haziran’da vizyona giriyor. Söz konusu filmden ilk görüntüler, 2018 Kış Olimpiyatları yayını kapsamında görücüye çıktı
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İnanılmaz Aile 2'den ilk video!
İnanılmaz Aile 2'den kış olimpiyatları için tanıtım videosu geldi
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.