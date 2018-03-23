Dünyanın herhangi bir yerinde kadın olmak...

Kabuslar Evi’nin vasat bir bölümü gibi...

!f 2018 Bağımsız Filmler Festivali'nin reklam filmi yayınlandı. Bu yıl reklam filmine Rıza Kocaoğlu'nun seslendirmesi eşlik etti

Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.