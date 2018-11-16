Tarzıyla diziseverlerin gönlünde ayrı bir yeri olan Black Mirror serisinin 5’inci sezonu, 5 saatlik bir film olarak geri dönüyor.

2019’un en çok merak edilen filmlerinin başında gelen Captain Marvel’den yeni bir video yayımlandı.

Sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 11 film vizyona girecek. Börü, aksiyon ve macera tutkunlarının favori Aquaman ve Mary Poppins: Sihirli Dadı haftanın öne çıkan yapımları.

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