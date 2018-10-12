Etikete Göre Haberler:
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Cem Yılmaz ustasına ödül verecek
9 – 15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde bu yıl onur ödülüne layık görülen Şener Şen'e ödülünü Cem Yılmaz verecek.
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Cem Yılmaz en beğendiği oyuncuyu açıkladı
Antalya Film Festivali’nde 20’nci sanat yılını kutlayan Cem Yılmaz, en beğendiği oyuncuyu açıkladı.
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Malatya Film Festivali'nin jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan
8. Malatya Uluslararası Film Festivali'nin, Uluslararası Uzun Metraj Yarışma bölümünün jüri başkanlığını, ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan üstlenecek.
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Şener Şen'den İlyas Salman'a gönderme
Usta oyuncu Şener Şen bir dönem birlikte rol aldıkları İlyas Salman’la tekrar çalışmak istediğini dile getirdi.
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Şener Şen ve Ayşen Gruda sinema salonlarına isim oldu
Ayşen Gruda ve Şener Şen isimlerinin verildiği sinema salonlarının açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
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Çince Tosun Paşa!
Kült film, Türk - Çin Kültür Derneği tarafından Çince'ye çevrildi
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Şener Şen'e Nürnberg'den ödül!
‘Yol Ayrımı’ adlı film, oyuncuya En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü getirdi.
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Unutulmaz bayram filmleri
Sizler için Kurban, Ramazan farketmeden her bayram yayınlanan bazı yeşilçam filmlerini listeledik.
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Aktör olan babalar ve çocukları
Babalar gününün anısına hem yerli hem de yabancı sinemada hafızalarımızda yer etmiş ünlü aktörler ve kendileri gibi aktör olan çocuklarını sizler için listeledik.
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Ezel'de rol alacak mı?
Sinemanın yaşayan efsanelerinden Şener Şen, Ezel'de rol alacağı iddialarına ne cevap verdi?
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Şener Şen ve Cem Yılmaz'ın filmi 'Av Mevsimi'nin ilk fragmanı
Cem Yılmaz ve Şener Şen'in başrol oynadığı Av Mevsimi'nden ilk fragman yayınlandı.
Son Haberler
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Olay sahnelerin olduğu filmden poster geldi
Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.
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Söylentilere son noktayı koydu
Güzel oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi Suspiria'nın galası için Londra'daydı.
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Emma Watson aradığı aşkı buldu
İngiliz oyuncu Emma Watson yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
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Çetenin yeni üyesi
Vizyona girmesine az bir zaman kala Organize İşler 2’den Taklacı Ziya karakteri gün yüzüne çıktı.