Beyoğlu Sineması’nda yerli kısa film seçkilerine ve söyleşilere yer verecek olan kısa film gösterimleri başlıyor.

IMBb'ye göre son 25 yıla damga vuran filmlerle ilgili en şaşırtıcı gerçekler

Blake Lively'nin başrolünde olduğu Karanlık Sular ve Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı, bu haftanın filmleri.

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