Etikete Göre Haberler:
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13 Temmuz vizyona giren filmler
Bu hafta 3'ü yerli 10 film vizyondaki yerini aldı.
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Bu hafta 7 yeni film vizyonda!
Blake Lively'nin başrolünde olduğu Karanlık Sular ve Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı, bu haftanın filmleri.
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9 yeni film vizyonda!
Popüler oyunun merakla beklenen filmi Warcraft ve Vurgun haftanın öne çıkan yapımları.
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Oyuncularını bile korkutan sahneler
İşte size oyuncuların bile akıllarını başlarından alan 4 korkunç sahne…
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Şeytan Tüyü güldürecek mi?
Murat Şenöy ikinci uzun metrajını vizyona sokuyor...
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Filmlerle ilgili bilmediğiniz 8 gerçek
IMBb'ye göre son 25 yıla damga vuran filmlerle ilgili en şaşırtıcı gerçekler
Son Haberler
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Venedik Film Festivali açılışını First Man’le yapacak
Başrollerini Ryan Gosling ve Claire Foy’un paylaştığı First Man (Ay'da İlk İnsan) Venedik Film Festivali'nin açılış filmi seçildi.
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20 Temmuz vizyona giren filmler
Sinemaya gitmeden önce haftanın filmlerine göz atmayı unutmayın.
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Spider-Man: Far From Home filminde sürpriz isim
Türk asıllı Alman aktör Numan Acar, Spider-Man: Far From Home filminin kadrosuna dahil oldu.
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Kısalar Beyoğlu Sineması’nda başlıyor!
Beyoğlu Sineması’nda yerli kısa film seçkilerine ve söyleşilere yer verecek olan kısa film gösterimleri başlıyor.