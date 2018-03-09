Etikete Göre Haberler:
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Şahan Gökbakar hız kesmiyor!
Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar, yeni projelerini açıkladılar.
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Savaşı bu defa Cem Yılmaz kazandı
Şahan Gökbakar'ın filmi 3 günde beklentinin altında kaldı
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'Kayhan' 9 Şubat'ta sinemalarda
Şahan Gökbakar yeni filmi için hazırlıklara başladı.
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Savcılıktan Recep İvedik kararı
Şahan Gökbakar hakkında başlatılan soruşturma sonuçlandı.
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Şahan bu kez 'Kayhan' ile geliyor
Film 2018 yılının Şubat ayında vizyona girecek.
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Recep İvedik 5'ten ilk fragman!
Şahan Gökbakar'ın gişe rekortmeni serisi Recep İvedik, beşinci filmiyle vizyona dönmeye hazırlanıyor. Filmden ilk fragman yayınlandı.
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Yakın Zamanın En iyi 8 Türk romantik-komedi filmi
Romantik komedide dünya klasmanında yarışamayacak filmlerimiz olsa da keyfinizi yerine getirecek başarılı yerli romantik komedi filmlerini sizler için listeledik.
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Şahan Gökbakar'ın yeni filminden ilk fragman
Şahan Gökbakar’ın 6. uzun metraj filmi 'Osman Pazarlama'nın ilk fragmanı yayınlandı.
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Cem, Şahan'a yanıt verdi
Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar'ın 'zeytin dalına' karşılık verdi.
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Şahan çürük raporu aldı!
İvedik tiplemesi ile, hem ünlü hem de zengin olan Gökbakar, şimdi bu nedenle askere de gitmiyor.
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.