Etikete Göre Haberler:
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Unutulmaz bayram filmleri
Sizler için Kurban, Ramazan farketmeden her bayram yayınlanan bazı yeşilçam filmlerini listeledik.
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Aktör olan babalar ve çocukları
Babalar gününün anısına hem yerli hem de yabancı sinemada hafızalarımızda yer etmiş ünlü aktörler ve kendileri gibi aktör olan çocuklarını sizler için listeledik.
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Ezel'de rol alacak mı?
Sinemanın yaşayan efsanelerinden Şener Şen, Ezel'de rol alacağı iddialarına ne cevap verdi?
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Şener Şen ve Cem Yılmaz'ın filmi 'Av Mevsimi'nin ilk fragmanı
Cem Yılmaz ve Şener Şen'in başrol oynadığı Av Mevsimi'nden ilk fragman yayınlandı.
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.