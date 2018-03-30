Etikete Göre Haberler:
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12 Savaşçı / 12 Strong Film Eleştirisi
Bana Bir Vurana Ben Bin Vururum!
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Hala Ailecek Şaşkınız!
Dördüncü haftada gişe galibi aynı
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Gişe galipleri değişmedi
Ailecek Şaşkınız ve Black Panther rekorlara koşuyor...
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16 Mart haftası yeni vizyon filmleri
Tomb Raider, Kaybedenler Kulübü Yolda ve Öldürme Arzusu öne çıkan filmlerden...
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90. Oscar gecesi olaysız geçti sanmayın!
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandığı 90. Oscar Ödülleri’ne konuşmasıyla damga vuran Frances McDormand’ın ödül heykelciği çalındı.
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Kırmızı Halı'da şıklık yarışı!
Dünyaca ünlü isimlerin özel olarak hazırlanarak geldikleri gecede kırmızı halıdaki şıklık yarışı da dikkatlerden kaçmadı
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4 ödüllü en iyi film Suyun Sesi/The Shape of Water hakkında
90. Oscar ödül töreni dün gece görkemli bir geceyle sonlandı.
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90. Oscar kazananları belli oldu!
90. Oscar ödül töreni sona erdi. İşte kazananlar...
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90. Oscar yarışını kimler kazanacak?
Bu gece 90. kez gerçekleştirilecek olan Oscar ödül töreninde kimler büyük ödülleri alacak?
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Oscar adaylarına lüks hediyeler!
4 Mart'ta ekran başına!
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2018 Altın Ayı ödülünün sahibi belli oldu
68. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin büyük ödülü olan Altın Ayı, Romen Yönetmen Adina Pintilie'nin "Dokunma Bana" (Touch Me Not) adlı filmine verildi.
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2018 Oscar ödül törenine az kaldı!
Sinema dünyasının en büyük organizasyonlarından biri olan Oscar ödül törenine sayılı günler kaldı.
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Gençlik filmi 4N1K'nın devamı geliyor!
Geçtiğimiz yıl gişede fırtına estiren 4N1K'dan devam filmi geliyor.
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Türkiye'de bir ilk, para bastılar!
Yılın ilk 5 haftasında sinema seyircisi yerli filmlere akın etti. Tarihte ilk kez ilk 5 haftada yerli filmleri 11 milyon kişi izledi
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5 unutulmaz Cem Yılmaz performansı
Box Office Türkiye, Cem Yılmaz'ın yer aldığı filmlerin, akıllarda yer eden 5 sahnesini derledi.
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Vizyonda 4 yeni film var!
Arif v 216 haftanın öne çıkan yapımı...
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Arif v 216 figürleri binlerce beğeni aldı
Cem Yılmaz, 3D baskı yöntemiyle üretilmiş figürleri paylaştı.
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Arif v 216’dan ilk fragman
Arif v 216, 5 Ocak 2018 tarihinde vizyonda olacak.
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Cem Yılmaz’ın yeni filmi Arif v 216’dan ilk teaser
Arif v 216, 5 Ocak 2018 tarihinde vizyonda olacak.
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Power Rangers, seriye dönüşüyor
Televizyon dizisi yıllarca süren Power Rangers'ın film serisi olacağı doğrulandı.
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Matrix gerçekten geri dönüyor!
Geçmişte kaldığını, eskidiğini düşündüğümüz her şey yenileniyor. Artık Matrix de bu furyanın bir parçası. Yeni Matrix filmlerine hazır olun.
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89. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
Yılın en merakla beklenen ödülleri olan Oscar Ödülleri sahiplerini buldu.
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Oscar'a Donald Trump gölgesi
Gecenin başlamasına saatler kala, Oscar Ödülleri'nde ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump üzerinden tartışmalar ve gerilim büyüyor.
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En İyi Yabancı Filmler Kategorisindeki Çekişmeye Yakından Bakıyoruz
Bu sene 2017 Oscar Ödülleri'nde en çok tartışılacak kategorilerden birisi de Yabancı Dilde En İyi Film kategorisi... Kategorinin tüm adaylarını inceledik.
Son Haberler
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Nicole Kidman'lı Partilerde Kız Tavlama Sanatı fragmanı geldi
Elle Fanning ve Nicole Kidman başrolde...
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Rüzgar Erkoçlar, Öğrenci Kafası:Soygun filminde!
Öğrenci Kafası: Soygun adlı film 27 Nisan'da vizyonda
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Japon yönetmen Özbekistan’da film çekecek
Kiyoshi Kurosawa şimdilik adı To The Ends Of The Earth olan projesini Özbekistan’da çekeceğini açıkladı.
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Bizim Köyün Şarkısı ve Başlat, gişe birincileri!
Türkiye ve Amerika haftasonu gişe rakamları belli oldu