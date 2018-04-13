Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 17. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında yapılacak Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri belli oldu.

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