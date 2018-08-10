Hayranlarının dört gözle beklediği John Wick 3’ten yeni bir kare yayınlandı.

Cem Yılmaz’ın bir süredir çalışmaları devam eden Karakomik Filmler projesine bir isim daha katıldı.

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