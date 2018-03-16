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Oscar'ın son Orta Doğuluları
Orta Doğu'dan Oscar'a son birkaç yıl içinde aday olmuş filmler.
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Grinç'ten dublajlı fragman geldi
Yılbaşından nefret eden yeşil dostumuzdan haberler var
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Youtube projesinde Susan Sarandon!
Youtube, kendilerine ait orijinal film Vulture Club’ın prodüksiyon aşamasının bittiğini açıkladı
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Bordo Bereliler 2: Afrin galası gerçekleşti
Bordo Bereliler 2: Afrin filmi 23 Mart’ta vizyona girecek.
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Deadpool 2 yeniden çekimdeki gizli isim kim?
Deadpool 2 18 Mayıs'ta sinemalarda.