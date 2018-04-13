Etikete Göre Haberler:
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Günahıyla Sevabıyla 2016'da Çok Konuşulan 45 Film
Bu sene hakkında en çok konuştuğumuz filmleri, bir de Mynet Sinema yazarlarından okuyun.
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2016'nın Sineması: Dolu Dolu Sinemayla Geçen Bir Yılda Mynet Sinema Neleri Konuştu?
Zorluklarıyla da, güzellikleriyle de unutulmayacak bir yıldı 2016... Biz ise, sadece sinema konuşmak için elimizden geleni yapmaya devam ettik.
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2016'nın geri kalan günlerinde bu filmleri konuşacağız
Kasım ayını bitirmek üzereyken, film sektörü hız kesmiyor. Türkiye'ye geç gelecek olsa da, önümüzdeki aylarda hangi filmleri ödül törenlerinde göreceğimizi düşünmekte yarar var.
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2016 sonbaharının en iyi 9 filmi
Bu yıl, birçok büyük yapımla karşılaştık. Öyle görünüyor ki, karşılaşmaya da devam edeceğiz. Sonbahar ayları, enfes filmlerle dolu.
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2016'nın en gözde 6 filmi
2016'nın kaçırılmayacak filmleri.
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37. İstanbul Film Festivali ödülleri gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu
Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale’yi Vuslat Saraçoğlu’nun Borç adlı filmi kazandı
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Gişe Rampage: Büyük Yıkım'ın!
Hem ülkemizde hem dünyada gişe galibi belli!
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Sessiz Bir Yer/A Quiet Place Film Eleştirisi
Sessiz Bir Yer: Sessizlik Daima Huzur Vermez!
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Nuri Bilge Ceylan'sız Cannes olur mu?
71. Cannes Festivali seçkileri açıklandı. Programda Nuri Bilge Ceylan yok.