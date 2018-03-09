Etikete Göre Haberler:
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Günahıyla Sevabıyla 2016'da Çok Konuşulan 45 Film
Bu sene hakkında en çok konuştuğumuz filmleri, bir de Mynet Sinema yazarlarından okuyun.
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2016'nın Sineması: Dolu Dolu Sinemayla Geçen Bir Yılda Mynet Sinema Neleri Konuştu?
Zorluklarıyla da, güzellikleriyle de unutulmayacak bir yıldı 2016... Biz ise, sadece sinema konuşmak için elimizden geleni yapmaya devam ettik.
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2016'nın geri kalan günlerinde bu filmleri konuşacağız
Kasım ayını bitirmek üzereyken, film sektörü hız kesmiyor. Türkiye'ye geç gelecek olsa da, önümüzdeki aylarda hangi filmleri ödül törenlerinde göreceğimizi düşünmekte yarar var.
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2016'nın en gözde 6 filmi
2016'nın kaçırılmayacak filmleri.
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Amber Heard Sean Penn ile birlikte mi?
Oyuncu Amber Heard'in usta oyuncu Sean Penn’le ilişki yaşadığı öne sürüldü.
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Gerçek Kesit: Manyak geliyor!
Onur Ünlü imzalı film merakla bekleniyor.
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16 Mart haftası yeni vizyon filmleri
Tomb Raider, Kaybedenler Kulübü Yolda ve Öldürme Arzusu öne çıkan filmlerden...
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.