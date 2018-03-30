Bu yıl, birçok büyük yapımla karşılaştık. Öyle görünüyor ki, karşılaşmaya da devam edeceğiz. Sonbahar ayları, enfes filmlerle dolu.

Oscar'ı sonuna kadar hak etmesine rağmen ödül alamayan filmler.

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