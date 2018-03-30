Etikete Göre Haberler:
-
Oscar'da gönüllerin şampiyonu oldular
Oscar'ı sonuna kadar hak etmesine rağmen ödül alamayan filmler.
-
2016 sonbaharının en iyi 9 filmi
Bu yıl, birçok büyük yapımla karşılaştık. Öyle görünüyor ki, karşılaşmaya da devam edeceğiz. Sonbahar ayları, enfes filmlerle dolu.
-
2016 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
Beklenen gün nihayet geldi, Oscar ödülleri sahiplerini buldu.
Son Haberler
-
Arnold Schwarzenegger acil ameliyata alındı!
70 yaşındaki oyuncu kalp ameliyatına girdi
-
Kickboxer: Misilleme Film Eleştirisi
2000’li Yıllarda Video Nostaljisi
-
Scarlett Johansson, JoJo Rabbit'te başrol oynayacak
Film 2. Dünya savaşını konu alıyor.
-
Çiçero filminden yeni fragman
Casus filmi Çiçero'dan beklenen fragman yayınlandı