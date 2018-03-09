Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.

Sinema dünyasının en büyük organizasyonlarından biri olan Oscar ödül törenine sayılı günler kaldı.

Bu gece 90. kez gerçekleştirilecek olan Oscar ödül töreninde kimler büyük ödülleri alacak?

Dünyaca ünlü isimlerin özel olarak hazırlanarak geldikleri gecede kırmızı halıdaki şıklık yarışı da dikkatlerden kaçmadı

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