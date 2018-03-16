Etikete Göre Haberler:
-
Konusu eski zamanlara dayanan en iyi 8 film
İşte sinema tarihine damgasını vurmuş konusu çok eski zamanlara dayanan en iyi 8 epik film
-
En İyi Savaş Filmleri
Sinema tarihinden efsaneleşmiş en iyi savaş filmleri
-
Kamera arkalarında neler oluyor?
Sette yaşanan ama perdede görünmeyen ilginç anların fotoğrafları.
-
300 Spartalı sinemayı nasıl değiştirdi?
Vizyona girmesinin ardından geçen 9 yılın sonunda 300 Spartalı'nın sektörel anlamda nasıl bir etki yarattığına bir göz atalım…
Son Haberler
-
Sicario 2: Soldado yeni fragman yayınlandı
2015 yapımı Sicario'nun merakla beklenen devam halkası ABD'de Haziran'da vizyonda.
-
Eski Kocam(ız) vizyona gün sayıyor
Haluk Bilginer'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Forget About Nick (Eski Kocam(ız)) filmi 6 Nisan'da vizyonda.
-
Gişe galipleri değişmedi
Ailecek Şaşkınız ve Black Panther rekorlara koşuyor...
-
Avengers: Infinity War fragmanı!
Merakla beklenen filmin fragmanı deliler gibi izlenirken, Malezyalı gençlerin hazırladığı parodi fragman da ondan aşağı kalmadı.