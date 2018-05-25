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Korku cenneti 2000'ler
2000'lerde çekilen 26 korku filmi.
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!f programında olup vizyona da girmesi beklenen filmler
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Aşk bitti...
!f İstanbul’un ön bilet satışlarında son durum...
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3 boyutlu porno mu kurtaracak?
Sinema salonlarında büyük başarı yakalayan 3D filmlerin, porno içerikle 3D TV sektörünü kurtarabileceği belirtiliyor.
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5 boyutlu sinemayla tanıştınız mı?
3 boyutlu (3D) filmler yeni yeni yaygınlaşmaya başlarken, izleyiciler şimdi de, hareketli bir platformda izlenen ve oynayan filme uygun olarak rüzgar üfleyip, su püskürten '5D Sinema' ile tanışıyor.
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Deadpool 2 hala gişe lideri!
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