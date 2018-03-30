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O anın görüntüleri ortaya çıktı
Angelina Jolie, Jennifer Aniston ve Dakota Johnson'ın dahil olduğu ilginç görüntü ortaya çıktı.
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Ewan McGregor'un sözleri olay oldu
Ewan McGregor, konuşmasında hem eşine hem de sevgilisine teşekkür etti, sosyal medya tepkisiz kalmadı.
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75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
Fatih Akın, In The Fade adlı filmiyle En İyi Yabancı Film ödülünü kazandı.
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Antep Fıstığı filmi yeniden!
Film 70 bin izlenme ile Gaziantep’te en çok izlenen film olma özelliğini taşıyor.
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