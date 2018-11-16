Etikete Göre Haberler:
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90'ların en iyi Amerikan dizileri
90'lı senelerde televizyon ekranlarından izlediğimiz en iyi Amerikan yapımları.
Son Haberler
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Yeşilçam'ın çocukları
Bazen güldüren bazen ağlatan, buram buram nostalji kokan ve genelde şimdilerde bulamadığımız orijinalliğe sahip Yeşilçam filmlerindeki çocuk oyuncuları derledik.
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Kelly Brook hayranının evlenme teklifini kabul etti
Yakın zamanda nişanlısı Jeremy Parisi ile dünya evine girmeye hazırlanan Kelly Brook, Instagram’dan bir hayranının evlenme teklifine “evet” cevabını verdi.
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30 Kasım vizyondaki filmler
Bu hafta vizyona 2'si yerli 7 film vizyona girecek. Ata Demirer'in senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı "Hedefim Sensin", "Ejderha Dövmeli Kız" filminin devamı niteliğindeki "Örümcek Ağındaki Kız" ve Oscar ödüllü Mahershala Ali'nin başrolünde oynadığı "Yeşil Rehber" haftanın favorileri.
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Oscar ödüllerinde hangi filmleri göreceğiz?
Sonbaharla festivaller hız kazanırken, ödül sezonu da resmen açılmış oldu. Herkesin gözü kulağı sinema sektörünün en şaaşalı ödülleri olan Akademi’nin dağıttığı Oscar’larda. İşte eleştirmenlerden gelen yorumlara göre Akademi’nin radarına takılan ve muhtemelen Oscar ödüllerinde aday olarak göreceğimiz sanatçılar ve yapımlar.