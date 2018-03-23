Kabuslar Evi’nin vasat bir bölümü gibi...

Doksanlar bir başkaydı, filmleri de... Kendinizi bu filmlerle pat diye doksanlarda bulacaksınız.

90'larda en çok güldüğümüz ancak aynı zamanda da saçma bulduğumuz en güzel filmler.

Sizin için 90'larda yapılmış en iyi dizi hangisi?

Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.