Etikete Göre Haberler:
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2019’un heyecanla beklenen filmleri
Sinema sektörü açısından epey hareketli geçen bir yıldan sonra gözler 2019 takvimine çevrildi. Önümüzdeki senenin iddialı yabancı filmlerini sizler derledik.
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Green Book'tan ilk fragman yayınlandı
Başrollerinde Viggo Mortensen ve Mahershala Ali'nin yer aldığı Green Book'tan ilk fragman yayınlandı.
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John Wick 3’ten yeni kare
Hayranlarının dört gözle beklediği John Wick 3’ten yeni bir kare yayınlandı.
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Sette korkutan kaza
Benim Adım Osssman filminin çekimlerinde korkutan kaza.
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Eşcinsel karakter yüzünden tepkilerin odağı oldu
Disney’in ilk eşcinsel karakterini canlandıracağını açıklayan Jack Whitehall’a sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüyor.
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Keloğlan Yeni Masal’dan fragman yayınlandı
7 Eylül’de vizyona girecek olan Keloğlan Yeni Masal filminin ilk fragmanı yayınlandı.
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Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'inden ilk kareler
Cem Yılmaz merakla beklenen projesinden yeni kareleri sosyal medyadan paylaştı.
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Müslüm Gürses’in çocukluğu O’na emanet
Katıldığı ses yarışmasında tüm rakiplerini geride bırakarak küçük yaşında birinci olan ve dikkatleri üzerine toplayan Şahin Kendirci, MÜSLÜM filminde Müslüm Gürses’in çocukluğunu canlandırıyor.
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Cehennem Meleklerinin Motorsikletleri “Bekarlığa Feda” filminde de kullanıldı
“Bekarlığa Feda” filminin aksiyon sahnelerinin çekimlerinde “Cehennem Melekleri 3” filminde kullanılan Türk yapımı motorlar kullanıldı.
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Gürbüz Hadi Allah'a Emanet filminin fragmanı hazır
Yapımcılığını TRY Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Emre Mutlu'nun kaleme aldığı, "Gürbüz Hadi Allah'a Emanet" filmi 30 Ağustos'ta tüm Türkiye'de vizyona girecek. Bol sürprizli filmin fragmanı hazır!
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Organize İşler 2 geliyor!
Çekimleri devam eden Organize İşler 2’den kamera arkası görüntülerden oluşan bir video paylaşıldı.
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Yeni Bond için en güçlü aday Idris Elba
Jason Statham'ın da göz kırptığı James Bond rolü için en güçlü adayın Idris Elba olduğu öne sürüldü.
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Ryan Gosling uzaya çıkıyor
Ryan Gosling’in başrolünü üstlendiği Ay'da İlk İnsan (First Man) filminden yeni görseller yayımlandı.
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Zirvenin yeni sahibi The Meg
Tüm dünyada aynı anda vizyona giren The Meg (Meg: Derinlerdeki Dehşet) ABD gişesinin yeni lideri oldu.
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Yıllar sonra tacizi kabul etti
Oscar ödüllü oyuncu Casey Affleck, hakkındaki taciz iddiaları hakkında ilk defa bir açıklama yayımladı.
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Vizyon için gün sayıyor
Ferzan Özpetek’in son filmi Napoli Velata’nın vizyon tarihi belli oldu.
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Benim Adım Osssman hem güldürdü hem ağlattı
Yapımcılığını ‘Çılgın Sedat’ olarak bilinen ünlü sanatçı Sedat Kapurtu’nun üstlendiği ‘Benim Adım Osssman’ filmi görücüye çıktı.
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Jackie Chan ve ekibi ucuz atlattı
Jackie Chan ve ekibi yeni film çekimleri esnasında hayati tehlike atlattılar.
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Angelina Jolie’den beklenmeyen hareket
Güzel yıldız Angelina Jolie, başrolde yer alacağı filmin çekimlerine saatler kala rol almaktan vazgeçti.
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Gerçek sevişme sahneleri olan 9 film
Sinema dünyasında sevişme sahneleri genelde sahte olsa da bazılarında oyuncular ve yönetmen bir adım ileri gidebiliyor. İşte oyuncularının gerçekten seviştiği 9 film!
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10 Ağustos vizyona giren filmler
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 10 film vizyona girecek.
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Belçim Bilgin sınırları aştı
Belçim Bilgin, dünyaca ünlü isimlerle aynı filmde yer aldı.
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Ünlü yönetmenden gündem yaratacak sözler
Fransız basınına konuşan Nuri Bilge Ceylan'dan dikkat çeken sözler.
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Müslüm filminin senaristleri konuştu
Bu yılın merakla beklenen filmi MÜSLÜM’ün senaryosunu, edebiyatımızın güçlü kalemlerinden Hakan Günday’la birlikte Gürhan Özçiftçi kaleme aldı.
Son Haberler
-
2019’un heyecanla beklenen filmleri
Sinema sektörü açısından epey hareketli geçen bir yıldan sonra gözler 2019 takvimine çevrildi. Önümüzdeki senenin iddialı yabancı filmlerini sizler derledik.
-
Green Book'tan ilk fragman yayınlandı
Başrollerinde Viggo Mortensen ve Mahershala Ali'nin yer aldığı Green Book'tan ilk fragman yayınlandı.
-
John Wick 3’ten yeni kare
Hayranlarının dört gözle beklediği John Wick 3’ten yeni bir kare yayınlandı.
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Sette korkutan kaza
Benim Adım Osssman filminin çekimlerinde korkutan kaza.