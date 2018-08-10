Hayranlarının dört gözle beklediği John Wick 3’ten yeni bir kare yayınlandı.

Sinema dünyasında sevişme sahneleri genelde sahte olsa da bazılarında oyuncular ve yönetmen bir adım ileri gidebiliyor. İşte oyuncularının gerçekten seviştiği 9 film!

Oscar ödüllü oyuncu Casey Affleck, hakkındaki taciz iddiaları hakkında ilk defa bir açıklama yayımladı.

Tüm dünyada aynı anda vizyona giren The Meg (Meg: Derinlerdeki Dehşet) ABD gişesinin yeni lideri oldu.

Jason Statham'ın da göz kırptığı James Bond rolü için en güçlü adayın Idris Elba olduğu öne sürüldü.

Çekimleri devam eden Organize İşler 2’den kamera arkası görüntülerden oluşan bir video paylaşıldı.

Katıldığı ses yarışmasında tüm rakiplerini geride bırakarak küçük yaşında birinci olan ve dikkatleri üzerine toplayan Şahin Kendirci, MÜSLÜM filminde Müslüm Gürses’in çocukluğunu canlandırıyor.

Hayranlarının dört gözle beklediği John Wick 3’ten yeni bir kare yayınlandı.

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