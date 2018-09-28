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Vizyonda 9 yeni film var!
George Clooney’li Para Tuzağı ve Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden bu haftanın öne çıkan filmleri.
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‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ alan Ferzan Özpetek: 15 günde hayatım değişti
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ alan dünyanın kalbindeki yönetmen Ferzan Özpetek, sinemaseverlerin sorularını yanıtladı.
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Yeşilçam'ın en cesur kadınları
Televizyonlarda her yayınlandığında tekrarlarını izlemeye doyamadığımız Yeşilçam filmlerinin en cesur kadınlarını sizler için derledik.
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Nicole Kidman’a Yaşam Boyu Başarı ödülü
51 yaşındaki Oscar'lı oyuncu Nicole Kidman, 2018 Hollywood Film Ödülleri’nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü almaya hak kazandı.
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Jake Gyllenhaal’lu Mysterio’dan ilk kareler!
Spider-Man: Far From Home’dan Jake Gyllenhaal'lu set görüntüleri gün yüzüne çıktı.