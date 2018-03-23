Bana Bir Vurana Ben Bin Vururum!

Sinema herkese parlak bir kariyer vadetmiyor. Bu ünlüler için de işler kötüye gitti.

Güzel anları batırmayı da, en umutsuz durumlardan romantizm yaratmayı da bu oyunculardan öğrendik.

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