Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.

25. Uluslararası Adana Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nın finalistleri ve seçici kurulları, İstanbul’dadüzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.

Uzun ve kısa metrajlı filmler ile belgesellerden oluşan 257 eserin 421 gösterimle izleyiciyle buluşacağı 25. Uluslararası Adana Film Festivali açılış töreni yapıldı.

Tuba Büyüküstün, Şerif Sezer ve Tomris Giritlioğlu'nun 25’inci Uluslararası Adana Film Festivali’nde bir araya geldi.

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