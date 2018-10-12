Etikete Göre Haberler:
-
Adana'da hasret gideren yıldızlar
Tuba Büyüküstün, Şerif Sezer ve Tomris Giritlioğlu'nun 25’inci Uluslararası Adana Film Festivali’nde bir araya geldi.
-
25. Uluslararası Adana Film Festivali başladı
Uzun ve kısa metrajlı filmler ile belgesellerden oluşan 257 eserin 421 gösterimle izleyiciyle buluşacağı 25. Uluslararası Adana Film Festivali açılış töreni yapıldı.
-
25. Uluslararası Adana Film Festivali tanıtıldı
25. Uluslararası Adana Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nın finalistleri ve seçici kurulları, İstanbul’dadüzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.
-
Neslihan Atagül jüri koltuğunda
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül Doğulu 25. Adana Film Festival'inde jüri koltuğuna oturacak.
-
Adana'da Film Festivali heyecanı
Adana’da bu yıl 25'incisi düzenlenecek 'Uluslararası Adana Film Festivali', 22-30 Eylül tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.
-
25. Uluslararası Adana Film Festivali'nin afişi hazır
Adana Büyükşehir Belediyesi’nce 22-30 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak 25. Uluslararası Adana Film Festivali’nin afişi hazırlandı.
-
Adana'da en iyi film: Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok
24. Uluslararası Adana Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.
Son Haberler
-
Olay sahnelerin olduğu filmden poster geldi
Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.
-
Söylentilere son noktayı koydu
Güzel oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi Suspiria'nın galası için Londra'daydı.
-
Emma Watson aradığı aşkı buldu
İngiliz oyuncu Emma Watson yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
-
Çetenin yeni üyesi
Vizyona girmesine az bir zaman kala Organize İşler 2’den Taklacı Ziya karakteri gün yüzüne çıktı.