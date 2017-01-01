Etikete Göre Haberler:
-
Imagen Ödülleri'nde adaylar belli oldu
Sinema ve televizyon dünyasında Latinleri olumlu bir şekilde temsil eden yapımların onurlandırıldığı ve bu sene 33’üncüsü gerçekleşecek olan Imagen Ödülleri’nde adaylar belli oldu.
-
90. Oscar gecesi olaysız geçti sanmayın!
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandığı 90. Oscar Ödülleri’ne konuşmasıyla damga vuran Frances McDormand’ın ödül heykelciği çalındı.
-
Kırmızı Halı'da şıklık yarışı!
Dünyaca ünlü isimlerin özel olarak hazırlanarak geldikleri gecede kırmızı halıdaki şıklık yarışı da dikkatlerden kaçmadı
-
Oscar adaylarına lüks hediyeler!
4 Mart'ta ekran başına!
-
Oscar’ın En İyi Yönetmen Adaylarını Yakından Tanıyoruz
2017 Oscar Ödülleri'nde tüm gözler yine yönetmenlerin üzerinde olacak. En İyi Yönetmen kategorisi adaylarını inceledik.
-
Oscar'ın son Orta Doğuluları
Orta Doğu'dan Oscar'a son birkaç yıl içinde aday olmuş filmler.
-
Oscar’ın meçhul kadınları
Oscar'da neler yapacağını merakla beklediğimiz kadın oyuncular.
-
Bu sene ilk kez Oscar adayı olabilecek 6 oyuncu
Oscar adayları, 2017 yılının Ocak ayında açıklanacak. Ancak şimdiden dedikodular başladı. Bu 6 oyuncu, ilk Oscar adaylığına oldukça yakın.
Son Haberler
-
Amy Adams’la Julianne Moore aynı projede
The Woman in the Window filminin kadrosu şekilleniyor.
-
Yeni Joker Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix’in DC Comics'in ikonik karakteri Joker’i canlandıracağı resmi olarak açıklandı.
-
Tarihi şehir Mardin yapımcıların gözdesi oldu
Dantel gibi işlenmiş taş konakları ve tescilli yapılarıyla açık hava müzesini andıran Mardin, film, dizi, klip ve belgesel çekimlerine ev sahipliği yapıyor.
-
The Sisters Brothers filminden yeni fotoğraflar
Joaquin Phoenix ile Jake Gyllenhaal’ın başrollerini paylaştığı The Sisters Brothers filminden yeni fotoğraflar yayımlandı.