Etikete Göre Haberler:
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Ailecek Şaşkınız'dan beklenen fragman yayınlandı
Yönetmen Selçuk Aydemir ile komedi ikilisi Ahmet Kural ve Murat Cemcir'i yeniden bir araya getiren Ailecek Şaşkınız'dan fragman yayınlandı
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Ailecek Şaşkınız filminden ilk teaser
Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrolleri paylaştığı Ailecek Şaşkınız filminden ilk teaser yayınlandı.
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Düğün Dernek 2: Sünnet rekora gidiyor
Düğün Dernek 2, yılın en çok izlenen filmi olmaya aday...
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Düğün Dernek'den 'Yumurtanın Sarısı'
Düğün Dernek 2: Sünnet'ten eğlenceli klip
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Düğün Dernek 2: Sünnet'ten yeni teaser
Film, 4 Aralık'ta sinemalarda...
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Düğün Dernek 2: Sünnet'ten teaser
Film, 4 Aralık'ta sinemalarda...
Son Haberler
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Venedik Film Festivali açılışını First Man’le yapacak
Başrollerini Ryan Gosling ve Claire Foy’un paylaştığı First Man (Ay'da İlk İnsan) Venedik Film Festivali'nin açılış filmi seçildi.
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20 Temmuz vizyona giren filmler
Sinemaya gitmeden önce haftanın filmlerine göz atmayı unutmayın.
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Spider-Man: Far From Home filminde sürpriz isim
Türk asıllı Alman aktör Numan Acar, Spider-Man: Far From Home filminin kadrosuna dahil oldu.
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Kısalar Beyoğlu Sineması’nda başlıyor!
Beyoğlu Sineması’nda yerli kısa film seçkilerine ve söyleşilere yer verecek olan kısa film gösterimleri başlıyor.