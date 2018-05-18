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Ünlü oyuncu Ahmet Mekin'in son durumu
Selvi Boylum Al Yazmalım filmiyle gönüllerde yer edinen ünlü oyuncu Ahmet Mekin ölümden döndü. 83 yaşındaki Ahmet Mekin başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Ahmet Mekin kendisine çarpan sürücüden şikayetçi olduğunu söyledi.
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Ahlat Ağacı vizyon tarihi ve yeni fragman!
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Deadpool 2 hem ülkemizde hem dünyada gişe birincisi!
Deadpool 2, açılış hafta sonunda 415.476 seyirci tarafından izlendi
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Yerli yapım Acı Tatlı Ekşi yeniden vizyona girecek
Bazı BKM filmleri yaz aylarında tekrar vizyon şansı buluyor
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Obi-Wan: A Star Wars Story neye odaklanacak?
Merakla beklenen Obi-Wan Kenobi filmi için heyecan verici iddialar geliyor