Etikete Göre Haberler:
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90. Oscar gecesi olaysız geçti sanmayın!
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandığı 90. Oscar Ödülleri’ne konuşmasıyla damga vuran Frances McDormand’ın ödül heykelciği çalındı.
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Kırmızı Halı'da şıklık yarışı!
Dünyaca ünlü isimlerin özel olarak hazırlanarak geldikleri gecede kırmızı halıdaki şıklık yarışı da dikkatlerden kaçmadı
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90. Oscar kazananları belli oldu!
90. Oscar ödül töreni sona erdi. İşte kazananlar...
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90. Oscar yarışını kimler kazanacak?
Bu gece 90. kez gerçekleştirilecek olan Oscar ödül töreninde kimler büyük ödülleri alacak?
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Oscar adaylarına lüks hediyeler!
4 Mart'ta ekran başına!
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2018 Oscar ödül törenine az kaldı!
Sinema dünyasının en büyük organizasyonlarından biri olan Oscar ödül törenine sayılı günler kaldı.
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Oscar Adayı animasyon filminden fragman yayınlandı
"En İyi Animasyon" adayı "Pervane"den Türkçe altyazılı fragman geldi
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Oscar'da taciz şoku, sunuculuk yapmayacak
Cinsel tacizle suçlanan Casey Affleck, suçlamalardan dolayı sunuculuktan çekildi.
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Neden hala Oscar ödülleri yok?
Akademi bazı oyuncuları görmüyor mu?
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Oscar yarışında neredeyiz?
Oscar'a hangi filmlerimizi yolluyoruz?
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88. Oscar gecesi!
Bu gece sabahlıyoruz!
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Oscar bahane, yemekler şahane!
Wolfgang Puck 2016 menüsünü hazırladı bile...
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Tarihin Oscar kazanan filmlerinden seçki
Çeşitli yıllardan, en sevilen Oscar ödüllü filmler..
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Oscar tarihindeki garip anlar!
Garip danslar, tuhaf konuşmalar, düşenler...
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2016 Oscar adayları açıklandı
Akademi Ödülleri'nde 2016 adayları belli oldu.
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2015 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
Beklenen gün nihayet geldi, Oscar ödülleri sahiplerini buldu!
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.